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В Черновцах сегодня утром правоохранители задержали двух нетрезвых местных жителей, которые занимались сексом на летней площадке кафе.

Как сообщили пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, инцидент произошел сегодня утром на улице Бережанской, передает УНИАН.

По сообщению очевидцев, нетрезвая пара занималась сексом, сидя на стуле на летней площадке кафе. За этим наблюдали прохожие люди, которым удалось снять инцидент на видео.

«Патрульные, прибыв на место происшествия, пресекли правонарушение. Пытались провести беседу с гражданами, которые не реагировали на просьбу патрульных, ругались и не видели в своих действиях никакого нарушения законодательства. Инспекторы опросили свидетелей и вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции», – сообщили в пресс-службе полиции.

Одновременно в ведомстве отметили, что нарушителей доставили в Черновицкий областной наркодиспансер, где они прошли освидетельствование на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила, что любовники были нетрезвыми.
 
ForUm

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