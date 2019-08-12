Министерство земледелия Латвии призвало Еврокомиссию строже следить за украинскими производителями яиц, чтобы уберечь латвийских потребителей от сальмонеллы, сообщает Delfi.

В четверг, 8 августа, министр земледелия Каспар Герхардс направил комиссару ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов соответствующее письмо.

Министерство напоминает, что в ходе контроля, проведенного Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) на границе, в нескольких случаях в яйцах и яичных продуктах украинского происхождения был выявлен возбудитель опасного заболевания - сальмонеллеза.

«ЕС является единым рынком, поэтому должны быть единые условия для всех производителей, в том числе и для стран не Евросоюза, с которыми заключен торговый договор. Независимо от того, в какой стране протекает производство, продукт должен соответствовать всем требованиям качества и особенно безопасности. Нельзя допустить, чтобы украинские производители яиц своей продукцией угрожали здоровью жителей Латвии и других стран», - пишет министр.

Ранее латвийские производители яиц обратились в ПВС и другие инстанции с просьбой очень тщательно проверять яичную продукцию украинского происхождения. Со своей стороны предприятие Ovostar Europe, обеспечивающее распространение продукции Ovostar Union в ЕС и на Ближнем Востоке, обратилось в правоохранительные органы в связи с появлением в Латвии не соответствующей действительности информации о низком качестве продуктов.