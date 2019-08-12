В Ямпольском районе в Винницкой области на протяжении 10-11 августа с отравлением госпитализировали 11 человек, среди них – 3 детей, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Пострадавшие госпитализированы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит».

По данным ГосЧС, люди 9 августа употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в с. Довжок Ямпольского района. Всего в храме находилось 70 человек.

На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.