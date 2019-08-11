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В Полтавской области после небольшого ДТП патрульные обнаружили у одного из водителей превышение дозы алкоголя в 16 раз.

Об этом сообщили на официальной странице МВД Украины в Facebook.

Во время незначительного ДТП один из водителей заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя. Об этом он сообщил в полицию.

 

«Когда на место происшествия прибыли патрульные, результат поразил всех присутствующих. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 3,17 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму», - сообщили в МВД Украины.
ForUm

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