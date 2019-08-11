По меньшей мере 147 человек погибли в Индии в результате наводнения, еще около 400 тысяч были вынуждены искать убежища в лагерях помощи.

Как сообщает Reuters, больше всего от сильных ливней пострадали штаты Керала, Карнатака и Махараштра.

По данным правительства, из-за наводнений в нем погибли по меньшей мере 57 человек. Кроме того, более 165 тысяч жителей штата покинули свои дома и переселились в специальные лагеря.

В соседнем штате Карнатака 60 человек погибли из-за наводнений, сообщают местные власти. Государственная администрация эвакуировала более 30 тысяч человек в 924 лагеря помощи.

В западном штате Махараштра погибли 27 человек, а более 200 тысяч эвакуированы, пишет издание.

Наводнения в Индии начались 8 августа.

Год назад штат Керала тоже пострадал от мощных наводнений. Тогда в результате них погибли 223 человека и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.