Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на власти Израиля.
Нетаньяху намерен принять участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях.
18 августа 1943 года в Бабьем Яру начался третий этап расстрелов евреев немецкими нацистами.
Это будет первый приезд Нетаньяху в Киев за 20 лет. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украину состоялся в марте 1999 года.
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