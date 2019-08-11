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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на власти Израиля.

Нетаньяху намерен принять участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях. 

18 августа 1943 года в Бабьем Яру начался третий этап расстрелов евреев немецкими нацистами.

19 августа Нетаньяху планирует вернуться в Израиль.

Это будет первый приезд Нетаньяху в Киев за 20 лет. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украину состоялся в марте 1999 года.
ForUm

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