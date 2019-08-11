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По состоянию на 12.00 воскресенья, 11 августа, российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Потерь с украинской стороны нет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«От начала этих суток, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции зафиксированы две вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. При этом запрещенные калибры противник не применял», - отмечается в сообщении.

Так, под вражеским огнем сегодня утром находились защитники Старогнативки и с. Водяное на Донецком направлении. В обоих случаях противник совершил несколько выстрелов из ручных противотанковых гранатометов РПГ. Огонь велся с направления Новоласпи и н.п. Пикузы соответственно.

Военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня.

По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими подразделениями из состава Объединенных сил. Потерь нет.
ForUm

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