«От начала этих суток, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции зафиксированы две вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. При этом запрещенные калибры противник не применял», - отмечается в сообщении.

Так, под вражеским огнем сегодня утром находились защитники Старогнативки и с. Водяное на Донецком направлении. В обоих случаях противник совершил несколько выстрелов из ручных противотанковых гранатометов РПГ. Огонь велся с направления Новоласпи и н.п. Пикузы соответственно.

Военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня.

По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими подразделениями из состава Объединенных сил. Потерь нет.