По состоянию на 12.00 воскресенья, 11 августа, российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Потерь с украинской стороны нет.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«От начала этих суток, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции зафиксированы две вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. При этом запрещенные калибры противник не применял», - отмечается в сообщении.
Так, под вражеским огнем сегодня утром находились защитники Старогнативки и с. Водяное на Донецком направлении. В обоих случаях противник совершил несколько выстрелов из ручных противотанковых гранатометов РПГ. Огонь велся с направления Новоласпи и н.п. Пикузы соответственно.
Военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня.
По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими подразделениями из состава Объединенных сил. Потерь нет.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время