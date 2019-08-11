В ночь на 10 августа в ДТП в Полтавской области погибла ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова.

Об этом сообщил гендиректор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко.

«Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Её жизнь оборвалась на 31 году жизни», — написал он.

В полиции Полтавской области уточнили, что авария произошла между селами Белоцерковское и Коноплянка.

26-летний водитель автобуса СЕТРА 317 въехал в Фольксваген LT 35. Кроме Исаковой, умер также еще один пассажир маршрутки.