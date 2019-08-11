На акциях протеста за честные выборы в пяти городах России были задержаны 352 человека.

Как сообщает ОВД-Инфо, российская полиция задержала 256 человек в Москве, 79 – в Санкт-Петербурге, 13 – в Ростове-на-Дону, еще по двое – в Брянске и Сыктывкаре.

Ранее сообщалось, что на разрешенной властями акции протеста в Москве были задержаны 178 участников, а всего в России на акциях протеста за свободные выборы 10 августа задержали 275 людей.

Напомним, 14 июля в Москве начались акции протеста по инициативе оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

27 июля на многочисленном митинге в Москве полиция задержала более тысячи человек, применив дубинки для разгона протестующих.

3 августа в Москве состоялась еще одна несогласованная акция. Власти РФ устроили репрессии и против самих независимых кандидатов и представителей оппозиции, проводя у них дома ночные обыски.