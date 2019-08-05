Посольство США в Москве вмешивается во внутрироссийские дела при информировании о проходящих в стране митингах, власти Соединенных Штатов будут проинформированы о недопустимости таких действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет Интерфакс.

«Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве, и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику, тем более, руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела. Мне кажется, здесь должен быть какой-то паритет, какое-то взаимоуважительное отношение», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Но раз мы видим такое отношение к нам, стоит задуматься американской стороне, какое будет отношение у нас к ним», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что посольство США в Москве заранее опубликовало маршрут несанкционированной акции, которая предстояла в Москве 3 августа.

«Мало того, попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее. И только внизу, последней строчкой было написано, что ожидается большое количество сил правопорядка, и просьба избежать этого маршрута. Но как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию», – добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что и до состоявшихся в субботу акций посольство США было «активнейшим образом вовлечено во всю эту деятельность, как в закрытом формате, так и в открытом».

Сотрудники полиции и Росгвардии в субботу пресекли несогласованное с властями города массовое мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Акция в виде схода и шествия по Бульварному кольцу началась в 14:00. Примерно через полчаса начались задержания наиболее активных участников. К 18:00 полиция сообщила о задержании 600 человек.

Посольство США в Москве накануне акции на своем сайте опубликовало сообщение, в котором призвало американцев избегать мест проведения несанкционированных массовых мероприятий в субботу.