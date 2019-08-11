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Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, является очень важным для крымских татар. Об этом сказал агентству «Анадолу» лидер крымских татар Мустафа Джемилев, сопровождавший президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию, передает УНН.

По его словам, вопрос аннексии Крыма было одним из главных в повестке визита президента Украины в Турцию.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас», — сказал Джемилев.

По его словам, после аннексии Крыма в Украине изменился подход к крымским татарам.

«Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украины сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам», — сказал лидер крымских татар.
ForUm

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