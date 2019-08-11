В субботу, 10 августа, в городе Алкмаар обрушилась часть накрытия у стадиона, где 15 августа местный клуб АЗ должен сыграть в рамках Лиги Европы с ФК Мариуполь.

Часть крыши упала во время сильного урагана, сообщает NOS.

В результате инцидента никто не пострадал.

📢 UPDATE:



Geen gewonden bij instorten dak AFAS Stadion.



🔜 Meer info volgt.#AZ pic.twitter.com/mVqBtHMu5h — AZ (@AZAlkmaar) August 10, 2019

«Мы рады, что обошлось без человеческих жертв. Эта ситуация стала для нас полной неожиданностью, в данный момент мы оцениваем ущерб», - заявил генеральный директор АЗ Роберт Энхоорн.

Напомним, 8 августа Мариуполь на одесском стадионе Черноморец сыграл вничью с нидерландским АЗ в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.