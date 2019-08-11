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В субботу, 10 августа, в городе Алкмаар обрушилась часть накрытия у стадиона, где 15 августа местный клуб АЗ должен сыграть в рамках Лиги Европы с ФК Мариуполь.

Часть крыши упала во время сильного урагана, сообщает NOS.

В результате инцидента никто не пострадал.

«Мы рады, что обошлось без человеческих жертв. Эта ситуация стала для нас полной неожиданностью, в данный момент мы оцениваем ущерб», - заявил генеральный директор АЗ Роберт Энхоорн.

Напомним, 8 августа Мариуполь на одесском стадионе Черноморец сыграл вничью с нидерландским АЗ в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.
ForUm

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