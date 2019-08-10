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В Москве на митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму и другие органы власти, который проходит на проспекте Сахарова, пришло уже более 47 тыс. человек, передаёт УНН со ссылкой на Twitter «Белый счетчик».

«К 15:30 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве через основной вход прошли 47,2 тыс. участников. Подсчёт продолжается. Есть информация, что в нек. момент пускали группы участников с переулков. Заметный выходящий поток», — говорится в сообщении.

Полиция Москвы в то же время насчитала не 47 тысяч участников акции, а 20 тысяч, пишет Медиазона.

Отметим, что в нескольких городах России прошли пикеты солидарности с Москвой.

В то же время, по информации МБХ медиа, в одном только Петербурге в результате пикетов было задержано около 50 людей.

Ранее стало известно, что на акцию на проспекте Сахарова пришли Парфёнов, Oxxxymiron, Face и Дудь.

Напомним, 14 июля в Москве начались акции протеста. Демонстранты требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

27 июля на многочисленном митинге в Москве полиция задержала более тысячи человек, применив дубинки для разгона протестующих.

Власти РФ устроили репрессии и против самих независимых кандидатов и представителей оппозиции, проводя у них дома ночные обыски.
ForUm

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