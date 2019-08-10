В польском городе Погорска Воля во время строительства газопровода погиб украинец. Об этом сообщает портал Super Express.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Погорська Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. Труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где находился мужчина. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте инцидента.
Напомним, под Полтавой столкнулись два пассажирских автобуса.
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