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В польском городе Погорска Воля во время строительства газопровода погиб украинец. Об этом сообщает портал Super Express.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Погорська Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. Труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где находился мужчина. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте инцидента.

Напомним, под Полтавой столкнулись два пассажирских автобуса.
ForUm

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