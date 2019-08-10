В ночь на субботу в Великобагачанском районе Полтавской области между селами Белоцерковское и Коноплянка столкнулись автобус и микроавтобус. Погибли два человека, еще один госпитализирован, сообщает региональное управление Нацполиции 10 августа.

Авария произошла около 1:00 субботы на 277 км автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

«26-летний водитель автобуса Setra 317 столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT35 под управлением водителя 1976 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир микроавтобуса Volkswagen погиб на месте происшествия, также 31-летняя пассажирка Volkswagen от полученных телесных повреждений скончалась в помещении Решетиловской центральной районной больницы», – говорится в сообщении.

Водитель микроавтобуса Volkswagen LT35 с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую центральную райбольницу.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП. Продолжаются следственные действия.