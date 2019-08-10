Из Telegram удалили файл с данными трех тысяч участников протестов в Москве.

Об этом сообщило Эхо Москвы.

Таблица с личными данными пропала из мессенджера примерно через пять часов после публикации. Глава правозащитной организации Агора Павел Чиков сообщил, что файл удалила администрация мессенджера.

«Telegram защитил персональные данные москвичей. База больше недоступна», — написал он.

Представители Telegram ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что анонимный Telegram канал Товарищ майор опубликовал персональные данные трех тысяч человек, которые были задержаны во время протестных акций в Москве.

Напомним, в субботу, 10 августа, в Москве впервые состоится согласованный с властями митинг за честные выборы в Мосгордуму.