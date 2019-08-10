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В субботу, 10 августа, в Москве впервые состоится согласованный с властями митинг за честные выборы в Мосгордуму.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Две предыдущие акции за допуск независимых кандидатов к выборам, которые состоялись 27 июля и 3 августа, не были согласованы с властями.

Напомним, 14 июля в Москве начались акции протеста. Демонстранты требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

27 июля на многочисленном митинге в Москве полиция задержала более тысячи человек, применив дубинки для разгона протестующих.

Власти РФ устроили репрессии и против самих независимых кандидатов и представителей оппозиции, проводя у них дома ночные обыски.
ForUm

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