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Подразделение Вооруженных сил Украины прибыло в Германию для участия в многонациональных учениях Combined Resolve-12.

Как сообщает DW, подразделение ВСУ прибыло на базу Многонационального межвидового центра по поддержанию боеготовности в город Гоенфельс.

Украинские военные примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии.

Отмечается, что в состав многонациональных сил войдет механизированная рота 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

Всего участие в учениях примут военнослужащие из 21 страны.
ForUm

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