Подразделение Вооруженных сил Украины прибыло в Германию для участия в многонациональных учениях Combined Resolve-12.
Как сообщает DW, подразделение ВСУ прибыло на базу Многонационального межвидового центра по поддержанию боеготовности в город Гоенфельс.
Украинские военные примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии.
Всего участие в учениях примут военнослужащие из 21 страны.
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