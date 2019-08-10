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Власти Ачинска в Красноярском крае, вблизи которого произошли новые взрывы боеприпасов, призвали местных жителей воздержаться от сбора грибов и ягод в зоне чрезвычайной ситуации.

Об этом говорится на сайте мэрии Ачинска.

Администрация Ачинска в Красноярском крае призвала местных жителей воздержаться от посещения лесных массивов в «красной зоне» ЧП на складе боеприпасов, расположенном вблизи этого города. «Городские власти предупреждают ачинцев о запрете сбора грибов и ягод в лесных территориях, попавших в зону ЧС», — указано в сообщении, размещенном в субботу, 10 августа, на официальном сайте городской администрации.

Согласно этим данным, сейчас на местности работают военные саперы. «Пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, села Заворки», — отмечается далее

 

В пресс-службе правительства Красноярского края также сообщили, что в Ачинском районе за медицинской помощью обратились 12 жителей деревни Каменка. Четверо пострадавших госпитализированы в среднетяжелом состоянии.

Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском Красноярского края России возобновились 9 августа.

Напомним, число пострадавших от взрывов на военном складе в РФ продолжает расти.
ForUm

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