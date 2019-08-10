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В результате серии взрывов, произошедших на военном складе под Ачинском (Российская Федерация) 9 августа, пострадали 12 человек. Об этом заявили в пресс-службе правительства Красноярского края, сообщают росСМИ.

Отметим, ранее сообщалось о десяти пострадавших при взрывах на складах под Ачинском.

«По данным краевого Минздрава на 12:00 (08:00 мск) 10 августа, за медицинской помощью обратились 12 человек из деревни Каменки, все взрослые. Четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», - сказали в пресс-службе. Еще восемь пострадавших были осмотрены, проконсультированы врачами и отпущены на амбулаторное лечение.

Как сообщается, администрация Ачинска из-за взрывов запретила прогулки в лесах, попавших в зону действия ЧС - в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский, села Заворки. На данный момент территорию обследуют саперы.

Напомним, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края РФ на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы.
ForUm

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