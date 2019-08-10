Принцип импортного паритета, который применен в формуле «Роттердам+», действует в большинстве стран. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в блоге интернет-издания «Корреспондент», сообщают Украінські новини.

«Принцип импортного паритета, конечно, не в НКРЭКУ изобрели. Он применяется в большинстве стран, а там где не применяется - этим странам только хуже. Об этом утверждают в Европейской ассоциации угля и лигнита (Euracoal). Представители ассоциации приводили примеры двух основных подходов к ценообразованию на уголь. С одной стороны Великобритания в свое время отказалась от импортного паритета и это привело к экономическому банкротству местной угольной отрасли. С другой стороны есть Турция и Китай, где действует импортный паритет и это разрешило запустить систему поддержки отечественной угольной отрасли. Кстати, британцы, «дали заднюю» и вернули импортный паритет, чтобы обеспечить объективное ценообразование на уголь», - написал Корольчук.

Эксперт привел слова председателя Европейской ассоциации угля и лигнита Берне Риккетс, который, комментируя формулу импортного паритета для установления цены угля «Роттердам+», сказал: «Принцип импортного паритета - не украинское изобретение, он применяется по всему миру. Германия использовала принцип импортного паритета, Великобритания использует принцип импортного паритета. В мире есть много примеров, где используется импортный паритет, и вы выбрали бенчмарк, чтобы определять и рассчитывать цену по импортному паритету».

Юрий Корольчук также отметил, что формула не обязательно предполагает импорт угля, она устанавливает ценовой ориентир для украинских угледобывающих предприятий и создает условия для активизации добычи топлива.

«Формула «Роттердам+» дает возможность покрывать расходы на импорт, хотя не обязательно предполагает сам импорт - она ​​устанавливает ценовой ориентир для украинских шахт. Значительная часть электроэнергии в Украине производится на угольных ТЭС, соответственно, есть необходимость в наращивании добычи угля. Формирование цены электроэнергии в Украине за ее привязку к международным цен на энергоносители создает благоприятные условия для активизации угледобычи», - заявил эксперт.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП «Оператор рынка", бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу «Роттердам+».

3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилась.