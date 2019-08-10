В результате взрыва рано утром в субботу в Копенгагене был поврежден полицейский участок. Это уже второй взрыв в столице Дании за четыре дня, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщениям полиции, никто не пострадал в результате взрыва, который произошел возле станции в Норребро, недалеко от центра города.

Ранее во вторник один человек получил легкие ранения в результате взрыва около офиса Налогового управления Дании, который, по словам полиции, был преднамеренным нападением.

Полиция сообщила агентству, что еще слишком рано говорить о том, были ли эти два взрыва связаны. Правоохранители также сообщили о розыске человека, убегающего с места взрыва.