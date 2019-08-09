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Массовое отключение электроэнергии произошло в пятницу вечером в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны, сообщает BBC.

«Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети», - говорится в «Твиттере» оператора энергосетей UK Power Network.

В управляющей транспортной системой британской столицы компании Transport for London сообщили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта.

Компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено.

По данным Рейтер, сбой затронул железнодорожные линии, которыми управляют компании Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонской подземки.
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