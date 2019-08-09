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Неизвестные злоумышленники в ночь с 8 на 9 августа взломали центральный вход в здание офиса старосты населенного пункта Волосское Днепропетровской области и взорвали размещенный в помещении банкомат ПриватБанка.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу банка, от действий подрывников пострадало наиболее технологичное село Украины, практически полностью перешедшее на безналичную систему оплаты в любых сферах жизни.

В банке напомнили, что при поддержке местной облгосадминистрации и старосты села ПриватБанк установил терминалы и банкоматы, ввел ряд инноваций.

Также сообщается, что Служба безопасности банка в сотрудничестве с полицией уже выясняет все обстоятельства происшествия, устанавливая факты и причастных лиц. Открыто уголовное производство. Сумма нанесенного ущерба уточняется. При этом банк объявил о вознаграждении в 100 тысяч гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников. Анонимность гарантируется.
 
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