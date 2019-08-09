Украина в январе-июле 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,5% - до 209,57 млн долл., сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, 61% (128 млн долл.) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 22,6% (47,3 млн долл.) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 12,6% (26,5 млн долл.) – на Молдову.

Украина за 2018 год увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 40,2% по сравнению с 2017 годом – до 331 млн долл. с 236 млн долл. На поставки электроэнергии в Венгрию пришлось 57,4% (189,9 млн долл.) выручки от экспорта, на Молдову - 16% (53,1 млн долл.) от общего объема экспорта электроэнергии и 23,8% (78,7 млн долл.) – на Польшу.