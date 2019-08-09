Банковская система Украины готова к работе с рынком земли.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer, сообщает Экономическая правда.

«Земля – ​​это актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы эта реформа станет хорошим шагом, поскольку появляется дополнительный актив, который может выступать в качестве залога по кредиту», - пояснил Сологуб.

Он добавил, что нынешняя ситуация с земельной реформой является «примером из учебника по микроэкономике».

«Этот рынок уже существует. Однако этот рынок остается в тени. Вот почему цены на землю искривлены. Реформа наведет порядок», - считает Сологуб.

Как сообщал ForUm, новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.