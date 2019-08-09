Банковская система Украины готова к работе с рынком земли.
Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer, сообщает Экономическая правда.
«Земля – это актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы эта реформа станет хорошим шагом, поскольку появляется дополнительный актив, который может выступать в качестве залога по кредиту», - пояснил Сологуб.
Он добавил, что нынешняя ситуация с земельной реформой является «примером из учебника по микроэкономике».
«Этот рынок уже существует. Однако этот рынок остается в тени. Вот почему цены на землю искривлены. Реформа наведет порядок», - считает Сологуб.
Как сообщал ForUm, новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.
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