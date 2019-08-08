Сотрудники полиции и прокуратуры Киево-Святошинского района проводят обыски в помещении Ирпенского горсовета. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяну Гайовскую.

«В Ирпенском горсовете проходят обыски в рамках расследования уголовного дела по ст. 367 Уголовного кодекса. Это служебная халатность. Мы получили постановление суда, которым был предоставлен временный доступ к документам Ирпенского горсовета и исполнительного комитета», - сказала Гайовская.

В пресс-службе уточнили, что правоохранители выясняют правомерность решения должностными лицами горсовета земельных вопросов, а также вопросов, связанных со строительством.

Напомним, в августе 2017 года прокуратура Киевской области проводила изъятие решений Ирпенского городского совета о выделении земельных участков за три последних года.

До этого прокуратура сообщила о подозрении двум лицам, которые путем создания фиктивных предприятий и при содействии органов Ирпенского горсовета нанесли убытки государству на сумму свыше 21 млн грн. Впоследствии эти лица были арестованы.