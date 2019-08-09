Следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на участке автодороги «Львов-Пустомыты-Меденичи», с участием бойца Нацгвардии.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.
По предварительной информации, 7 августа 2019 командир патрульной роты одной из военных частей Нацгвардии совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход был госпитализирован в Пустомытовскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался.
Дело открыто по статье: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
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