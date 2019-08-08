5 августа в Запорожской области мужчина попытался покончить с собой. Горе-самоубийца лег на рельсы, но машинист поезда № 38 Запорожье - Киев вовремя заметил постороннее лицо и применил экстренное торможение. Наезда удалось избежать, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

После остановки поезда гражданин залез под вагон и, угрожая машинисту ножом, отказался вылезать из-под поезда. Затем самоубийца попытался броситься под поезд № 104 Киев - Мариуполь, проезжающий по соседнему пути, но опять неудачно - локомотивная бригада оказалась проворнее и успела предотвратить наезд. На место инцидента вызвали наряд полиции, который арестовал мужчину.

В результате происшествия оба поезда задержались в пути более чем на час.

Всего с начала 2019 на объектах инфраструктуры Укрзализныци получили травмы 318 посторонних граждан, из них 205 человек погибли. Среди травмированных - 21 ребенок в возрасте до 16 лет, из них 7 погибли.