Следователи теруправления Государственного бюро расследований задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды от депутата местного совета одним из руководителей Варашского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Ривненской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейский требовал и получил от местного депутата неправомерную выгоду в сумме 39 тысяч гривен.

За деньги он обещал не притягивать гражданина к ответственности за нарушения при строительстве торговых павильонов и неотражение права собственности на павильоны в Декларации об имущественном состоянии.

Полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им неправомерной выгоды.

Сейчас проводятся неотложные обыски в административных помещениях местного отдела полиции и прокуратуры, проверяется факт причастности к преступлению прокурора.