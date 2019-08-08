Силы фельдмаршала Халифа Хафтара в Ливии заявили, что уничтожили «произведенный в России транспортный самолет», который якобы вез оружие для врагов на западе страны, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

«Ливийская национальная армия», которую возглавляет военный, уже много месяцев ведет наступление, пытаясь захватить столицу страны город Триполи.

Силы Хафтара заявили, что уничтожили Ил-76 одним выстрелом. При этом они предостерегли, чтобы «другие страны» не вооружали другую сторону в конфликте. Издание поясняет, что в гражданскую войну в Ливии все больше вмешиваются иностранные силы.

В частности, Турция поддерживает правительство в Триполи, которое воюет против сил Хафтара. Последнего же поддерживают Египет и ОАЭ.

Самолет, который был уничтожен выстрелом с беспилотника, принадлежал украинской компании «Скайавиантрас».



Украинский самолет сбили в ночь с 5 на 6 августа близ города Мисрата. Это произошло за считанные дни после того, как в Триполи заявили об ударе по главной военно-воздушной базе Хафтара в муниципалитете Эль-Джуфра. Тогда тоже были уничтожены два самолета Ил-76, которые принадлежали компаниям, зарегистрированным в Украине.

Ранее в украинском МИД рассказали Bloomberg об уничтожении двух Ил-76 в Ливии и гибели пилота. Очевидно, речь шла об ударе по авиабазе в Эль-Джуфра, который состоялся 26 июля.

Воюющие стороны в Ливии имеют очень ограниченные возможности из-за эмбарго на поставки оружия, введенное ООН. Поэтому они полагаются на беспилотные аппараты в проведении атак. В частности, правительство в Триполи использует турецкие беспилотники, а силы Хафтара – произведенные в Китае аппараты, которые поставляют ОАЭ.