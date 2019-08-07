Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (около $4,6 млн).

«Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей», - заявили в МИД РФ, сообщает Укринформ.

Утверждается, что свой паевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года. Порядок погашения суммы в случае возврата страны в работу объединения пока не определен. В Москве говорят, что размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ, однако пока что решение по этому вопросу не принято.

В ведомстве добавили, что Украина не подавала официальных сообщений о выходе из Содружества и отраслевые советы. В МИД заявили, что нет никаких препятствий для участия представителей Украины в заседаниях, а продолжение работы в СНГ «полностью зависит от политической воли новой украинской власти».

Напомним, 9 мая 2018 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе того же года представительство Украины при СНГ было закрыто.

6 февраля 2018 года посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.