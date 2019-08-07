также в разделеПолитика
Макрон поддержал проведение встречи лидеров «нормандского формата» 13
У Зеленского отрицают, что США не согласовывают встречу с Трампом из-за Богдана 14
Лоббисты, которых «не знает» Зеленский, готовили визит Баканова в США 14
В Германии не готовы назвать сроки встречи в «нормандском формате» 30
Геращенко о представителях ОРЛО в Станице: У ОБСЕ были бы истерики 48
Фракцию «Слуги народа» поделят на 15 групп 19
Зеленский - Путину: Нет необходимости менять Конституцию Украины 88
Кремль: Зеленский и Путин договорились активизировать работу по освобождению пленных 39
Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана: уже уволил 1212
Зеленский использует СБУ для уничтожения реальной оппозиции 134
Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков 81
В «Слуге народа» предложили оппозиции пост вице-спикера 139
Зеленский проводит совещание из-за обострения на Донбассе 96
Арахамия: У 1-2% нардепов от «Слуги народа» – пророссийские взгляды 121
Разумков: Нардепы в Раде должны говорить по-украински 35
В РФ заявили, что Волкер зовет Суркова на встречу 25
У Зеленского прокомментировали информацию об американских лоббистах 59
Зеленский зовет «нормандскую четверку» на срочные переговоры 77

Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (около $4,6 млн).

«Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей», - заявили в МИД РФ, сообщает Укринформ.

Утверждается, что свой паевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года. Порядок погашения суммы в случае возврата страны в работу объединения пока не определен. В Москве говорят, что размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ, однако пока что решение по этому вопросу не принято.

В ведомстве добавили, что Украина не подавала официальных сообщений о выходе из Содружества и отраслевые советы. В МИД заявили, что нет никаких препятствий для участия представителей Украины в заседаниях, а продолжение работы в СНГ «полностью зависит от политической воли новой украинской власти».

Напомним, 9 мая 2018 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе того же года  представительство Украины при СНГ было закрыто.

6 февраля 2018 года посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1233 грн.
18
Теги