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Средняя цена импортного природного газа в Украине в июле 2019 года составила 188,51 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 4,2% меньше, чем в июне 2019 года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 июля 2019 года, которая составляет 4811,78 грн, или 188,51 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

В июне текущего года в Украине средняя цена импортного газа составляла 196,4 долл. за 1 тыс. куб. м.

 
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