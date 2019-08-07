Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на поведение представителей группировки «ЛНР», которые заявили главе администрации Станично-Луганского района Юрию Золкину, что не обязаны придерживаться линии разграничения.

«Даже не могу себе представить, какие бы заявления уже сделала СММ, какие бы истерики уже были у координаторов от ОБСЕ в минских группах, чтобы хоть кто-то из украинских переговорщиков позволил себе подобное хамское поведение, как это сделали так называемые «представители ОРЛО», которые тыкали представителю украинской власти, пересекая линию соприкосновения», - написала она в Facebook.

«Я уже не в минском процессе, слава Богу. Но как пока первый вице-спикер ВР Украины, я направлю письмо представителю председательствующего в ОБСЕ, послу Мартину Сайдику, в котором выражаю протест и глубокое беспокойство провокацией, которую устроили так называемые представители ОРЛО в Станице», - подчеркнула Геращенко.

Она убеждена, что на следующем заседании ТКГ должен стоять вопрос недопустимости подобного поведения и подобных жестов.

«Также это видео я направлю представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова с требованием отреагировать на препятствие деятельности журналистам. Кстати, не видела никакой реакции на этот инцидент украинской власти и НСЖУ. Что ж, будем реагировать мы. Боевики будут идти туда, куда им позволят. Будем останавливать вместе», - резюмировала Геращенко.

Напомним, представители оккупационной власти «ЛНР» пришли в Станицу Луганскую и заявили, что хотят контролировать город Счастье.