В Полтаве вчера, 6 августа, тяжело ранили охранника кафе, который сделал замечание прохожему, сообщает местное издание kolo.news.

Все произошло возле кафе «Ботаник» в центре города. Мужчина остановился возле кафе, чтобы справить нужду, а ему сделал замечание охранник заведения.

«Вчера, около 23:00, возле одного из заведений питания Шевченковского района города, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранника, 1979 года рождения. Раненого в бессознательном состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической больницы. По факту покушения на убийство сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий», - говорится на сайте областной полиции.

Юрий Сулаев, спикер областной полиции, говорит, что у кафе «Ботаник» неизвестный остановился, чтобы сходить в туалет. Охранник закрытого заведения сделал замечание, а в ответ получил несколько выстрелов в голову.

Сейчас 40-летний работник заведения до сих пор не пришел в себя.