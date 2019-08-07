Американская лоббистская компания Signal Group Consulting, которую нанял некий Маркус Коэн от имени Владимира Зеленского, в апреле этого года организовала визит украинской делегации в США. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Министерстве юстиции США, пишет theБабель.

Эксперт либертарианской организации Институт Катона (CATO Institute) Даг Бандоу, который принимал участие в одной из таких встреч, сообщил изданию, что украинскую делегацию возглавлял Иван Баканов, на тот момент глава партии Слуга народа.

Визит состоялся в период с 15 по 17 апреля 2019 года. Издание пишет, что члены делегации посетили офис конгрессмена Брендана Бойла и встретились с бывшим сенатором Нормом Колманом.

Также делегация посещала Центр стратегических и международных исследований, Совет национальной безопасности и Институт Катона.

Даг Бандоу подтвердил theБабелю, что он лично общался с Бакановым во время его визита в институт 16 апреля.

«Его [Баканова] сопровождали несколько советников, но именно он говорил. Их сопровождали представители Signal, но я не помню их имен», — рассказал Бандоу.

В Signal Group Consulting отказались предоставить изданию дополнительную информацию о визите, кроме той, что опубликована в отчетах для американского Минюста.

В партии «Слуга народа» изданию ответили: Поскольку политическая партия Слуга народа не обладает предоставленной вами информацией, мы не можем прокомментировать данный вопрос.

Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала в июле отчет о работе, которую она исполнила в пользу Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов и возмещение расходов 9371,8 доллара.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Зеленского категорически отрицала существование такого контракта.

3 августа Зеленский сказал: «Я никогда никем не пользовался. Мне не нужно лоби, вы знаете это прекрасно, какое доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил». При этом он не исключил, что кто-то мог заказывать услуги лоббистов.