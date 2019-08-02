Команда кандидата Владимира Зеленского в ходе президентских выборов сотрудничала с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting, LLC, хотя отрицала эту информацию.

Как сообщает Голос Америки, компания 17 июля подала отчет о проделанной работе в пользу Зеленского в Министерство Юстиции США.

В отчете сообщается об услугах, которые компания предоставляла Зеленскому в ходе второго тура президентских выборов между 3 апреля и 21 мая. Тогда команда Зеленского категорически отрицали существование такого контракта.

Как оказалось, контракт таки существовал. Соглашение под регистрационным номером 6661 подписали 3 апреля в апреле 2019 года. В приложениях указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и «Владимир Зеленский - Слуга Народу, при посредничестве Маркуса Коэна». Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72 Торговый центр «Олимпийский», 2 этаж. Цель соглашения: поднять «имидж» Зеленского.

«Деятельность включала организацию программы общественных связей и связей с правительством, представление иностранного клиента американским медиа, организацию медиа интервью, встреч с представителями мозговых центров и экспертами, предоставление стратегических консультаций по медиа США и правительственным отношениям», - говорится в отчете.

Лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами. Предметом писем и звонков были договоренности о встрече.

Кроме того, была встреча в Белом Доме именно в тот день, когда Команда Зеленского публично опровергла свои связи с лоббистами.

Согласно документам, за организацию двухдневного визита украинской делегации в Вашингтон и консультативные услуги Signal Group получила от Маркуса Коэна 69,371,80 долларов.

«То, что иностранные политики нанимают консультантов для лучшей навигации вашингтонскими коридорами - является обычной и законной делом. Но без ответа остаются вопросы происхождения денег и категорическое отрицание Команды Зеленского факта работы с лоббистами в США», - пишет издание.

Отмечается, что в Офисе Президента Украины отказались комментировать информацию.