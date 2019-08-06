Президент Украины Владимир Зеленский отрицает информацию о своем сотрудничестве с американскими лоббистами. Об этом заявил Офис президента в ответ на запрос Радио Свобода о деятельности американской компании Signal Group Consulting.

«Президент Украины Владимир Зеленский публично заявлял, что не имел и не имеет никаких соглашений с компанией Signal Group Consulting», - говорится в ответе.

Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала в июле отчет о работе, которую она исполнила в пользу Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов и возмещение расходов 9371,8 доллара.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Зеленского категорически отрицала существование такого контракта.

3 августа президент сказал: «Я никогда никем не пользовался. Мне не нужно лоби, вы знаете это прекрасно, какое доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил». При этом он не исключил, что кто-то мог заказывать услуги лоббистов.

