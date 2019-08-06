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Следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции одного из подразделений ГУ Нацполиции в Запорожской области. Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, 5 августа 2019 на центральной улице города Каменка-Днепровская Запорожской области водитель автомобиля марки Daewoo, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. Оказалось, что за рулем находился сотрудник полиции.

Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

На данный момент, проводятся необходимые первоочередные следственные действия; решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения.

Квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет прокуратура Запорожской области.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
ForUm

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