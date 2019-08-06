На сегодня ни один из городов-миллионников в Украине не внес изменения в генеральные планы населенных пунктов согласно новым ГСН «Планировка и застройка территорий» и если до конца 2020 года действующие гепланы не будут обновлены в соответствии с этими нормами, в Украине нужно ввести мораторий на новую застройку.

Об этом сказал заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в интервью Украинскому радио, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

«Пока этого никто не сделал. И это также дискуссия. Мы хотим разработать мораторий, если города не ввели эти изменения, они не имеют права строить. Если нет изменений в генплан, то, например, Киев все изменения может делать через Кабинет Министров Украины. Если мы берем город в регионах, если у него нет современного генерального плана в соответствии с нашими строительными нормами, тогда это город должен выйти на областной уровень. Так мы хотим стимулировать», - сказал Парцхаладзе.

По его словам, именно местная власть должна контролировать и регулировать законность застройки наших городов. «В каждом городе есть три центра влияния: бизнес, общественность и власть. У нас есть перекос: либо бизнес влияет, или общество. Надо, чтобы именно местные власти управляли этими проблемами, ведь это развитие того или иного населенного пункта. Если мы ввели такое понятие как «голубая линия», надо это быстро сделать и закрыть вопрос с этажностью, и тогда не будет проблем с небоскребами», - пояснил замминистра.

Поэтому, по его словам, согласно новым государственным строительным нормам, в Украине появились новые понятия как «голубые линии» застройки, регулирующие высотность в городах и их общий силуэт, а также «зеленые линии», которые запрещают застройку в зеленых и других ценных ландшафтных зонах. Теперь в соответствии с этим в действующих генеральных планах городов должны появиться новые разделы, посвященные этим линиям ограничения. И местные власти должны четко контролировать их выполнение при выдаче новых градостроительных условий и ограничений.

Также новыми нормами впервые введены предельные показатели плотности населения микрорайона. Это 150-450 человек на гектар, которые допускается превышать только в крупных и крупнейших украинских городах максимально на 20%, то есть до 540 человек на гектар.

Всего в новых ГСН содержится около 50 качественных изменений для безопасности и комфорта людей.

По словам Парцхаладзе, обновленные государственные строительные нормы - это современные нормы и правила, которые используются в странах Европы, и сейчас они должны воплощаться и в Украине.