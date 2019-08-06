В Луганской области пиротехнические подразделения обнаружили на территории вблизи КПВВ «Станица Луганская» 49 единиц взрывоопасных предметов, сообщает перс-служба ГосЧС

«В период с 1 по 6 августа пиротехнической расчетам ГСЧС Украины была проверена местность в Станично-Луганском районе вблизи КПВВ «Станица Луганская», вокруг разрушенного моста, общей площадью 0,41 га, где было обнаружено, изъято и передано подразделения ВСУ для уничтожения 49 единиц взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.