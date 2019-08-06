Во Львовской области после посещения поминок с отравлением были госпитализированы 9 человек, сообщает Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Туркивскую ЦРБ пациентов с симптомами энтероколита: повышение температуры тела, понос, боли в животе, общая слабость.

Выяснено, что пострадавшие 4 августа питались на поминках в с. Шумяч Турковского района - употребляли блюда домашнего приготовления.

Всего за помощью обратились 10 человек, из них 9 госпитализированы, 1 пациент лечится амбулаторно (отказ от госпитализации). По состоянию на 19.00. 5 августа года 1 пациент выписан по требованию. В стационаре остается 8 человек. Состояние всех пациентов средней тяжести.