4 августа железнодорожники восстановили движение пригородных поездов на участке Мариуполь-Южнодонбасская, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Отмечается, что для восстановления безопасного курсирования поездов на этом участке региональный филиал «Донецкая железная дорога» АО «Укрзализныця» со специалистами штаба ООС проверили и подготовили инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию ​​Велико-Анадоль не осуществлялось с 2014 года.

По словам директора регионального филиала «Донецкая железная дорога» Сергея Бугаева, железнодорожники осознают большое социальное значение пригородных перевозок на Донбассе, особенно на территориях, находящихся вблизи линии разграничения.

«Год назад Укрзализныця запустила в Донецкой области обновленные пригородные электропоезда Мариуполь-Волноваха, а сегодня мы восстановили движение на участке Волноваха-Южнодонбасская», - отметил Бугаев.

По этому участку будут курсировать четыре пригородных поезда.