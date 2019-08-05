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Последние годы против Украинской Православной Церкви проводилась масштабная информационная кампания, целью которой было очернить УПЦ в глазах украинцев.

Фото: Вести

Об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью газете «Вести», сообщает Центр информации УПЦ.

«К сожалению, против нашей Церкви проводилась мощная информкампания, которая поддерживалась в высших эшелонах власти. Понятно, что изменить при таких раскладах что-то очень сложно. Но мы продолжали честно служить людям и своей отчизне, зная, что рано или поздно правда восторжествует», - сказал он.

Владыка отметил, что, вопреки антицерковной пропаганде УПЦ остается Церковью своего народа.

«Нам не нужно ничего никому доказывать. Сама наша деятельность указывает на то, что мы - Церковь своего народа», - подчеркнул он. 

По словам митрополита, Церковь помогает и поддерживает украинцев, независимо от их политических взглядов.

«В отличие от политиков, мы не делим украинцев на "правильных" и "неправильных". И это позволяет нам, ничего не боясь и ни перед кем не оправдываясь, одновременно ремонтировать госпиталь в Запорожье для нужд раненных солдат и передавать гуманитарную помощь на Донбасс - простым людям, которые страдают от последствий соответствующего противостояния», - сказал владыка Антоний. 

Управляющий делами УПЦ подчеркнул, что в рамках антицерковной кампании предыдущей власти в СМИ раздувались «фейковые» новости и статьи, которые не имеют под собой реальных оснований.

«Инсинуации строятся на фейках. Мы много раз сталкивались с информацией о том, что мы якобы хранили оружие, призывали к смене государственного строя, отказывались отпевать воинов АТО. Однако всякий раз, когда наша сторона просила предоставить какую-то конкретику по этим обвинениям, наши оппоненты вдруг резко замолкали», - рассказал управделами УПЦ.
ForUm

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