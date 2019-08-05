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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились на 84,5%, до 16,17 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании Укртрансгаз, сообщает УНИАН.

По состоянию на 5 августа запасы газа в ПХГ на 24% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (13,05 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 52,2%.

По данным компании, с начала лета среднесуточный объем закачки составил 74 миллиона кубометров газа.

Напомним, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).
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