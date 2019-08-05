Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом боевиками самолете Ил-76 над Луганском, приговорив к 7 годам лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил по собственному желанию.

Об этом он сообщил Громадському.

17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской области начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 боевиками в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых оказался генерал-майор Назаров, который в момент трагедии был начальником оперативного штаба АТО. Его обвинили в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. Суд приговорил его к 7 годам заключения. С приговором Назаров не согласен и подал апелляцию. Поэтому и дальше продолжал службу в ВСУ.

«Я подал рапорт об увольнении по собственному желанию, и жду решения Генерального штаба и Министерства обороны. Это связано с судебным делом. Я решил сосредоточить усилия именно на уголовном производстве, работе в судах, борьбе. И моя цель, чтобы, наконец, от слова перешли к делу, и правосудие было правосудным, и чтобы приговоры соответствовали закону, а не были политически мотивированными или опирающимися только на общественный резонанс», - рассказал Назаров.

По его мнению, приговор Павлоградского суда незаконный. Защита генерал-майора настаивала на исследовании выводов экспертных учреждений во Львове и Киеве так как считает, что между результатами двух экспертиз, проведенных в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия.

«В 2017-м мы подали апелляцию. Она продолжалась в течение года, апелляционная инстанция прислушалась к нашим аргументам - назначила повторную экспертизу. Она продолжалась фактически 9 месяцев. Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда, апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе», - пояснил Назаров.

Суд приговорил генерала к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию и сейчас работает заместителем руководителя Генштаба Вооруженных сил. В ноябре 2018 года суд решил рассмотреть апелляцию генерала Назарова сначала.

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.