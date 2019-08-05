также в разделеРелигия
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отмечают праздник чудотворной иконы Богородицы 4
Митрополит Антоний ответил на вопросы об «антиукраинских взглядах» УПЦ 1
В УПЦ обратили внимание новой власти на «черных регистраторов» 9
В РПЦ считают, что скульптор не доработал восковые изваяния Филарета и Епифания 12
Православные Франковска прошли пятидневным крестным ходом в Почаевскую лавру 15
Свой сайт появился у первого православного хосписа, который строят под Одессой 11
Владимир Зеленский планирует встретиться с Патриархом Варфоломеем 10
Филарет (Денисенко) призвал своих прихожан к протестам против главы ПЦУ Епифания (Думенко) 21
СБУ снова вызывает протоиерея Виктора Земляного: инкриминируют статью 161 Уголовного кодекса Украины 56
В Киевские духовные школы 34 студента поступили в академию и 57 – в семинарию 13
В Почаев на торжества в честь Почаевской иконы Божией Матери прибыл международный крестный ход 20
Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, что делать, чтобы человеку не вредили темные силы 9
В Церкви вышло отдельное издание, посвященное чину освящения храма 11
Община одного из первых захваченных храмов на Волыни собирается строить новую церковь 15
Черновицкий митрополит УПЦ призвал верующих молиться за односельчан, которые отобрали у них храм 31
На Закарпатье появился храм УПЦ в честь пророка Божьего Ильи 17
Одесский монастырь XIX века отметил престольный праздник 12
В Церкви объяснили, почему Достоевский назвал свой роман «Идиот» 357

В день памяти преподобного Серафима Саровского, в селе Дмитровка Гощанского района Ровенской области освятили новый Свято-Георгиевский храм.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, освящение храма по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея совершил секретарь епархии протоиерей Александр Егоров.

За Богослужением верующие вместе со своими пастырями молились о мире и процветании украинского государства, и о единстве Православия.

В заключение по традиции совершили молебен с обхождением вокруг храма.

Отец Александр поздравил благочинного и настоятеля храма, всех присутствующих с знаменательным днем в их религиозной общине, передал благословение правящего архиерея, и пожелал помощи Божией в дальнейшем служении.

Свято-Дмитриевский храм УПЦ был захвачен представителями Киевского патриархата два года назад. Православные жители села, которые остались верными УПЦ, совершали богослужения в домике, предоставленном общине старостой храма Марией Тищук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4455 грн.
18
Теги