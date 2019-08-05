также в разделеРелигия
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отмечают праздник чудотворной иконы Богородицы 4
Митрополит Антоний ответил на вопросы об «антиукраинских взглядах» УПЦ 1
В УПЦ обратили внимание новой власти на «черных регистраторов» 9
В РПЦ считают, что скульптор не доработал восковые изваяния Филарета и Епифания 12
Православные Франковска прошли пятидневным крестным ходом в Почаевскую лавру 15
Свой сайт появился у первого православного хосписа, который строят под Одессой 11
Владимир Зеленский планирует встретиться с Патриархом Варфоломеем 10
В Ровенской области появился новый храм УПЦ вместо захваченного Киевским патриархатом 18
СБУ снова вызывает протоиерея Виктора Земляного: инкриминируют статью 161 Уголовного кодекса Украины 56
В Киевские духовные школы 34 студента поступили в академию и 57 – в семинарию 13
В Почаев на торжества в честь Почаевской иконы Божией Матери прибыл международный крестный ход 20
Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, что делать, чтобы человеку не вредили темные силы 9
В Церкви вышло отдельное издание, посвященное чину освящения храма 11
Община одного из первых захваченных храмов на Волыни собирается строить новую церковь 15
Черновицкий митрополит УПЦ призвал верующих молиться за односельчан, которые отобрали у них храм 31
На Закарпатье появился храм УПЦ в честь пророка Божьего Ильи 17
Одесский монастырь XIX века отметил престольный праздник 12
В Церкви объяснили, почему Достоевский назвал свой роман «Идиот» 357

Глава Киевского патриархата считает, что ликвидация УПЦ КП приведет к уничтожению украинской государственности, а за всеми беззакониями стоит Епифаний (Думенко).

Фото: Крапка

Выступая в кафедральном соборе УПЦ КП, 4 августа, Филарет (Денисенко) призвал своих прихожан к протестам против главы ПЦУ Епифания (Думенко), видео опубликовано на странице в Фейсбук «За Українську Церкву».

«Я обращаюсь к вам, – воззвал Филарет к своей пастве. – Я служил вам 53 года в соборе, не пропускал ни одной литургии, ни одного служения. Поэтому, я прошу вас – защитите в первую очередь Киевскую патриархию и защитите меня как патриарха».

Он призвал к протестам против Епифания (Думенко): «Обращайтесь к власти, протестуйте. Но протестовать нужно против Епифания, потому что все делается под его управлением».

Вместе с тем, глава УПЦ КП считает, что «нужно обращаться к Президенту, к правительству, к депутатам, чтоб они защитили наши конституционные права. У нас есть свобода совести и свобода религии, а они (чиновники бывшего Президента Петра Порошенко. – Ред.) не дают нам молиться, нас выгоняют. Где же свобода в Украине? Где Конституция, где законы? Законы попираются, и поэтому нужно защищать законы и защищать нашу независимую церковь Киевского патриархата».

Филарет уверен, что «уничтожение Киевской патриархии» неминуемо приведет и к уничтожению Украины. Он подчеркнул, что этого нельзя допустить, потому что «нам больше всего дороже наше украинское государство, наша культура, наш язык и наш народ».

Он в очередной раз заявил, что «Томос ничего, кроме разрушения самого Киевского патриархата, не дал». Также Филарет напомнил присутствующим, что ни Томос, ни ПЦУ до сих пор не признала ни одна Поместная Церковь.

По его словам, «Томос поставил нашу Церковь в зависимость от греков. Раньше ми были независимой, свободной и непризнанной Церковью. А сейчас мы и зависимы, и не признаны».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4455 грн.
21
Теги