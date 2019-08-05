Журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова намерена оспаривать в Европейском суде по правам человека возбуждение против нее в аннексированном Крыму уголовного дела. Об этом она сообщила в комментарии Крым.Реалии.

«Конечно же, этим делом будет заниматься Эмиль Курбединов, мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека», – сказала Халилова.

Она подчеркнула, что считает это уголовное дело политически мотивированным.

«Надо же объявить, что крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях, надо же сфальсифицировать больше уголовных дел в отношении коренного народа Крыма, который проявляет свою гражданскую проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, я работала полевым журналистом», – добавила журналистка.

Прокуратура АРК открыла производство после возбуждения в аннексированном Крыму уголовного дела против ведущей крымскотатарского канала ATR Гульсум Халиловой и ее заочного ареста.

1 августа стало известно, что крымское управление ФСБ России возбудило уголовное дело против журналистки крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халиловой по статье 208 Уголовного кодекса России («Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства»).

Как сообщил адвокат Халиловой Эмиль Курбединов, согласно материалам дела, она вступила в батальон Номана Челебиджихана в 2016 году. Доследственная проверка по делу велась около года. По версии российского следствия, она помогала батальону информационной поддержкой. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 12 июля постановил заочно арестовать ведущую на два месяца.

Гульсум Халилова – ведущая крымскотатарского телеканала ATR, четыре года назад выехала из аннексированного Крыма на материковую часть Украины.​