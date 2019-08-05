С понедельника, 5 августа, в вестибюле станции метро «Днепр» не будут продаваться жетоны, сообщается на странице киевского метрополитена в Facebook.
«Завтра ко всем предыдущим вестибюлей присоединяется станция «Днепр». Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете», - говорится в сообщении.
Напомним, современные средства оплаты работают на станции «Нивки» (выход к пожарной части), станции «Ипподром» (выход к Ипподрому), «Теремки» (выход к «Магеллану») и в вестибюле (выход к ТРЦ «Пирамида») станции «Позняки».
В то же время ранее купленные жетоны можно еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.
Напоминаем, полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.
Как удобно платить в метро:
1) Карточка метро -
☆ продается и работает на всех станциях, как за наличные, так и по безналичному расчету;
☆ залоговая стоимость 15 грн (возвращается при сдаче карты после использования поездок в кассу);
☆ стоимость поездок от 8 до 6,5 грн, в зависимости от количества;
☆ можно проводить группу лиц (например, если вы везете детей на экскурсию);
☆ действительно год после последней поездки;
2) бесконтактная банковская карта
☆ работает на желтых турникетах;
☆ стоимость поездки 8 грн;
☆ работает с приложениями ApplePay и GooglePay;
! иногда в банковской системе бывают сбои, тогда вам придется либо подождать до восстановления работы или воспользоваться альтернативным способом оплаты
3) е-билет (КП «ГИВЦ»)
☆ уже продается в автоматах на станциях Крещатик, Академгородок;
☆ работает как в метро, так и в наземном транспорте (турникеты обозначены);
☆ в метро продается на станциях - Крещатик, Театральная, Площадь Независимости, Лесная, Арсенальная, Академгородок, Теремки, Выдубичи, Почайна;
☆ стоимость 50 грн;
☆ стоимость поездок от 8 до 6,5 грн, в зависимости от количества;
☆ пополнения онлайн - https://transport.kyivcity.gov.ua/
! оператором системы является КП «ГИВЦ», при некорректном срабатывании нужно обратиться по телефону 044 366 55 55
! Работники метрополитена не имеют доступа к системе, е-билет необслуживаемый в сервисных центрах метро.
Если у вас сломалась карточка метро и вы хотите ее заменить и перенести поездки - нужно обратиться в сервисные центры метро.
Они работают на станциях Политехнический институт, Майдан Незалежности, Почайна, Крещатик, Дорогожичи и Дарница.
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