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С понедельника, 5 августа, в вестибюле станции метро «Днепр» не будут продаваться жетоны, сообщается на странице киевского метрополитена в  Facebook.

«Завтра ко всем предыдущим вестибюлей присоединяется станция «Днепр». Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете», - говорится в сообщении.

Напомним, современные средства оплаты работают на станции «Нивки» (выход к пожарной части), станции «Ипподром» (выход к Ипподрому), «Теремки» (выход к «Магеллану») и в вестибюле (выход к ТРЦ «Пирамида») станции «Позняки».

В то же время ранее купленные жетоны можно еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.

Напоминаем, полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.

Как удобно платить в метро:

1) Карточка метро -

☆ продается и работает на всех станциях, как за наличные, так и по безналичному расчету;

☆ залоговая стоимость 15 грн (возвращается при сдаче карты после использования поездок в кассу);

☆ стоимость поездок от 8 до 6,5 грн, в зависимости от количества;

☆ можно проводить группу лиц (например, если вы везете детей на экскурсию);

☆ действительно год после последней поездки;

2) бесконтактная банковская карта

☆ работает на желтых турникетах;

☆ стоимость поездки 8 грн;

☆ работает с приложениями ApplePay и GooglePay;

! иногда в банковской системе бывают сбои, тогда вам придется либо подождать до восстановления работы или воспользоваться альтернативным способом оплаты

3) е-билет (КП «ГИВЦ»)

☆ уже продается в автоматах на станциях Крещатик, Академгородок;

☆ работает как в метро, ​​так и в наземном транспорте (турникеты обозначены);

☆ в метро продается на станциях - Крещатик, Театральная, Площадь Независимости, Лесная, Арсенальная, Академгородок, Теремки, Выдубичи, Почайна;

☆ стоимость 50 грн;

☆ стоимость поездок от 8 до 6,5 грн, в зависимости от количества;

☆ пополнения онлайн - https://transport.kyivcity.gov.ua/

! оператором системы является КП «ГИВЦ», при некорректном срабатывании нужно обратиться по телефону 044 366 55 55

! Работники метрополитена не имеют доступа к системе, е-билет необслуживаемый в сервисных центрах метро.

Если у вас сломалась карточка метро и вы хотите ее заменить и перенести поездки - нужно обратиться в сервисные центры метро.

Они работают на станциях Политехнический институт, Майдан Незалежности, Почайна, Крещатик, Дорогожичи и Дарница.  
ForUm

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